Во Франции разрешили делать четвёртую замену

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Во Франции разрешили делать четвёртую замену

Профессиональная лига Франции (LFP) одобрила решение ввести четвёртую замену, сообщает официальный сайт организации.

Данное нововведение вступит в силу начиная с сезона 2018/19 и будет касаться матчей, которые завершаются дополнительными таймами.

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