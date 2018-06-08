Во Франции разрешили делать четвёртую замену

Профессиональная лига Франции (LFP) одобрила решение ввести четвёртую замену, сообщает официальный сайт организации.

Данное нововведение вступит в силу начиная с сезона 2018/19 и будет касаться матчей, которые завершаются дополнительными таймами.

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