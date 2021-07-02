Во Франции собирают подписи за переигровку матча со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020

Теги францияшвейцариякилиан мбаппе

Во Франции собирают подписи за переигровку матча со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020

Фото твиттер Евро-2020

Во Франции набирает популярность петиция с призывом переиграть матч 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии.

Её автор считает, что Килиан Мбаппе не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии из-за нарушения вратаря Яна Зоммера.

В петиции указано, что голкипер швейцарцев не находился на линии ворот, получив преимущество при отражении удара.

За инициативу уже проголосовали более 200 тысяч человек.

Сегодня Швейцария сыграет с Испанией в 1/4 финала Чемпионата Европы.

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