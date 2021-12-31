Во Франции сообщают, что "Лион" всё-таки купит Азмуна в январе

Фото инстаграм Сердара Азмуна

До сих пор непонятно, останется нападающий Сердар Азмун в "Зените" до конца сезона или нет.

Новый инсайд о будущем иранца дал журналист France Football Набиль Джеллит. По его информации, окружение футболиста уверено в зимнем переходе форварда в "Лион".

Ранее стало известно, что "ткачи" увеличили предложение по трансферу игрока до 4 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом истекает через полгода. Рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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