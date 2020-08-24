Во Франции сообщили, что игрок "Лиона" Тете перейдет в "Спартак" за 5 млн евро

Защитник "Лиона" Кенни Тете может перейти в московский "Спартак", сообщает Lyon Sports Actu.

По данным источника, "Спартак" готов заплатить за 24-летнего голландца 5 миллионов евро. Сделка должна состояться в ближайшее время.

Тете играет в "Лионе" с 2017 года. Во французский клуб он перешел из "Аякса" за 4 миллиона евро.

В составе "Лиона" защитник провел 79 матчей, на его счету 1 гол и 9 голевых передач.

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