Во Франции сообщили дату дебюта Рамоса за ПСЖ
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос может сыграть в матче 10-го тура чемпионата Франции против "Анжера", сообщает Get French Football News.
По сведениям источника, футболист восстановился после травмы и набрал форму. Если он выйдет на поле, то это будет его дебют за парижан.
Матч ПСЖ – "Анжер" состоится 15 октября, и начнется – в 22:00 мск.
Напомним, что 35-летний Рамос перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из мадридского "Реала" на правах свободного агента.
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|О
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|ПСЖ
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|Марсель
|28
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|Ренн
|28
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|4
|Лилль
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|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13