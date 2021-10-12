Во Франции сообщили дату дебюта Рамоса за ПСЖ

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Во Франции сообщили дату дебюта Рамоса за ПСЖ

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос может сыграть в матче 10-го тура чемпионата Франции против "Анжера", сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, футболист восстановился после травмы и набрал форму. Если он выйдет на поле, то это будет его дебют за парижан.

Матч ПСЖ – "Анжер" состоится 15 октября, и начнется – в 22:00 мск.

Напомним, что 35-летний Рамос перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из мадридского "Реала" на правах свободного агента.

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