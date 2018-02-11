Во Франции ставят на то, что "Реал" обыграет ПСЖ в ближайшую среду

Теги реал мадридпсж

Во Франции ставят на то, что "Реал" обыграет ПСЖ в ближайшую средуВо Франции ставят на то, что мадридский "Реал" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов окажется сильнее ПСЖ.

Так, согласно опросу, проведенному Odoxa-RTL, предпочтение королевскому клубу отдает 41% респондентов. 36% фанатов считает, что игра завершится вничью, и только 19% опрошенных верят в победу парижан на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Зидан уже выбрал стартовый состав на матч с ПСЖ. | soccernews.ru

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Фанат РМ

Реал Выиграет ПСЖ! Вперед, МАДРИД!!! Вперед КРИШ!!! Кдачи, ребята!!!!!

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