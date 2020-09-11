Во Франции умер 46-летний футбольный арбитр
На 47-м году жизни скончался французский футбольный судья Себастьен Десьяж.
Арбитр умер после продолжительной болезни.Его диагноз не разглашается.
Десьяж работал в Лиге 1 с лета 2011 года. Всего на его счету 195 матчей во всех турнирах.
Не пропустите: Тухель прокомментировал поражение от "Ланса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Экс-вратарь ЦСКА может зимой завершить карьеру
-
1
Куман поделился мнением о Месси
-
Акинфеев рассказал, просил ли его Черчесов вернуться в сборную России
-
"Тоттенхэм" ведёт переговоры о трансфере форварда "Наполи"
-
Во Франции умер 46-летний футбольный арбитр
-
Федун подтвердил наличие предложений о продаже трёх игроков "Спартака"
-
В "Зените" опровергли интерес к Фекиру и Эриксену
-
Тедеско рассказал о готовности игроков "Спартака" к дерби с ЦСКА
-
Жиру не перейдёт в "Ювентус"
-
"Зенит" определился с приоритетной трансферной целью
-
"Челси" готовит предложение по Райсу
-
"Спартак" не ведёт переговоры об уходе Кутепова
-
Бьелса продлил контракт с "Лидсом"
-
Бийол не хочет переходить в "Ганновер"
-
"Бавария" определилась с ценой на Хави Мартинеса
-
Егор Титов высказался о главных конкурентах "Зенита" в РПЛ
-
"Атлетико" требует за Морату 150 миллионов евро
-
Гендузи не перейдёт в ПСЖ
-
"Спартак" готов продать Кутепова из-за проблем с финансовым фэйр-плей
-
"Интер" может усилиться экс-защитником "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13