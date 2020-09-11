Во Франции умер 46-летний футбольный арбитр

На 47-м году жизни скончался французский футбольный судья Себастьен Десьяж.

Арбитр умер после продолжительной болезни.Его диагноз не разглашается.

Десьяж работал в Лиге 1 с лета 2011 года. Всего на его счету 195 матчей во всех турнирах.

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