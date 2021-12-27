Во Франции ввели новые ограничения на стадионах из-за коронавируса

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Правительство Франции ввело новые меры ограничения на стадионах в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает GOAL.

По информации источника, со следующего понедельника будут установлены ограничения посещаемости спортивных мероприятий: не более 5000 человек на открытом воздухе и не более 2000 – в помещении.

Отмечается, что в данный момент неизвестно, насколько долго будут действовать данные ограничения.

После 19 туров чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" занимает первое место с 46 очками в своем активе.

Также не пропустите: Два игрока "Барселоны" заразились коронавирусом. | http://soccernews.ru