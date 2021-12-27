Во Франции ввели новые ограничения на стадионах из-за коронавируса
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Правительство Франции ввело новые меры ограничения на стадионах в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает GOAL.
По информации источника, со следующего понедельника будут установлены ограничения посещаемости спортивных мероприятий: не более 5000 человек на открытом воздухе и не более 2000 – в помещении.
Отмечается, что в данный момент неизвестно, насколько долго будут действовать данные ограничения.
После 19 туров чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" занимает первое место с 46 очками в своем активе.
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|28
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|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13