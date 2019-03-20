Во Франции выдвинули обвинения экс-президенту "Анжи" Керимову

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Во Франции выдвинули обвинения экс-президенту "Анжи" Керимову

Экс-президента "Анжи" Сулеймана Керимова обвиняют в неуплате налогов.

По сведениям Mash, французский суд предъявляет россиянину обвинения в сокрытии налогов с несколькими отягчающими обстоятельствами.

В настоящее время Керимов находится под судебным контролем. Для выпуска бизнесмена под залог необходимо заплатить 20 миллионов евро.

Напомним, что 53-летний Керимов с 2011 по 2016 владел махачкалинским "Анжи". При нем в клуб были куплены Юрий Жирков, Роберто Карлос и Самюэль Это’О.

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