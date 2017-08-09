Во Франции заинтересованы в трансфере Дембеле в "Барселону"

Теги реннборуссия дортмундусман дембелебарселона

Во Франции заинтересованы в трансфере Дембеле в "Барселону"Французский "Ренн" заинтересован в переходе вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

Как информирует RMC Sport, от предстоящей сделки "красно-черные" могут получить в размере 20% от суммы трансфера. Ввиду того, что "шмели" намерены получить за перспективного футболиста не менее 120-ти миллионов евро, "Ренн" может получить за своего бывшего игрока с учетом всевозможных бонусов порядка 30-35 миллионов евро.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "Боруссия" подняла цену на Дембеле до 150 миллионов евро. | soccernews.ru

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