Во Франции запрет на проведение массовых мероприятий продлён до середины июля

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о том, что запрет на массовые мероприятия продлен до середины июля. То есть в этот период нельзя будет проводить соревнования с болельщиками.

Карантин в стране продлен до 11 мая.



"Надежда возрождается. Но пока медицинские службы загружены, система в напряжении, а эпидемия не контролируется. Мы можем только продолжать бороться. Именно поэтому карантин продлен до 11 мая. Крупные фестивали и массовые мероприятия не будут проводиться по крайней мере до середины июля", - передает слова Макрона L'Equipe.

По последним данным, во Франции количество подтвержденных случаев заражения корорнавирусом насчитывается 98 076 человек. Скончалось 14 967 человек.

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