Во Франции застрелили брата защитника "Тоттенхэма"

Британский таблоид Daily Mail сообщил о смерти Кристофера Орье, брата защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье.

По сведениям издания, родственника фулбека "шпор" застрелили сегодня утром возле ночного клуба в Тулузе.

Врачи не смогли спасти мужчину, для которого смертельным оказалось огнестрельное ранение в живот.

Полиция ищет стрелка, который скрылся с места происшествия.

Кристофер Орье занимался футболом, однако играл на полулюбительском уровне в пятом французском дивизионе.

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