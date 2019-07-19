Во ФСИН прокомментировали видео с Кокориным и Мамаевым, играющими в футбол в колонии
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко отреагировал на нашумевший видеоролик, на котором осуждённые Александр Кокорин и Павел Мамаев играли в футбол на территории исправительной колонии.
"Они не сразу играют. Они в карантине были уже. Сколько им там сидеть? Не месяцами же. Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет. В колонии это разрешено. Это не то, что в СИЗО, где нужна куча согласований с прокуратурой, следователями и со всеми. В колонии это всё спокойно и запросто, там есть время на спортивно-массовую работу", - сказал Максименко.
Ранее начальник колонии Сергей Плясов попытался опровергнуть появившиеся данные, несмотря на их очевидность.
Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.
Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
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