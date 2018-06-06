Во главе с волшебником: сборная Аргентины и Месси созрели для "золота". Или нет?

Конфедерация: КОНМЕБОЛ

Рейтинг ФИФА: 5

Лучший результат на чемпионате мира: 1 место (2 раза): 1978 год (Аргентина), 1986 (Мексика)

Гвардейцы: Хавьер Санетти, Хавьер Маскерано (по 143 матча) – в истории; Хавьер Маскерано (143 матча) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Лионель Месси (64 мяча) – и в истории, и в заявке

История выступлений на ЧМ

Сборная Аргентины – одна из тех команд, которая не нуждается в особом представлении, являясь двухкратным чемпионом мира. В тоже время "бело-голубые" никогда не отличались стабильно высокими результатами на мундиале, как, например, та же Германия или Бразилия. Так что называть эту сборную великой или нет, выбор каждого. Но подробнее о ее выступлениях на первенстве планеты все же нужно рассказать.

Первый мундиаль для аргентинцев случился еще в далеком 1930 году, так как премьера Кубка мира проходила в соседнем Уругвае. Собственно, команды Аргентины и Уругвая явно выделялись на фоне остальных, разыграв "золото" чемпионата. Матч завершился победой хозяев поля со счетом 4:2, а "бело-голубые" записали на свой счет первый серебряный комплект наград.

А вот следующего успеха пришлось ждать не одно поколение – почти полстолетия. В 1978 году Аргентина была хозяйкой чемпионата мира и смогла собрать великолепную команду, в которой блистал Марио Кемпес. На том мундиале у "бело-голубых" была хорошая конкуренция, которую составили сборные Бразилии, Италии и Нидерландов. Тем не менее аргентинцы смогли выйти в финал, где в дополнительное время переиграли "летучих голландцев" со счетом 3:1.

За этой победой, через 8 лет, последовала следующая. Команда без слабых мест во главе с Диего Марадоной блистала на двух чемпионатах мира. На мексиканском мундиале в 1986 году Аргентина не оставила шансов соперникам. Хотя чему тут удивляться, если за сборную сыграла даже "рука Бога". Попутно "бело-голубые" смогли взять реванш у Уругвая за проигранное "золото" 1930 года. В финальном матче аргентинцы переиграли очень сильную сборную ФРГ (3:2). Через четыре года на чемпионате мира в Италии пара финалистов была той же, но на этот раз аргентинцы довольствовались "серебром", уступив Германии титул.

А вот на пяти последующих чемпионатах мира сборная Аргентины максимум добирались до четвертьфинала. Хотя на некоторых турнирах по потенциалу "бело-голубые" не уступали будущим победителям. Отличным шансом снова взять "золото" стал мундиаль в Бразилии 2014 года. Аргентинцы без потерь прошли группу, а в плей-офф с минимальным счетом обыграли Швейцарию и Бельгию. В полуфинале "бело-голубые" лишь в серии пенальти были сильнее команды Нидерландов. В финальном матче в третий раз за историю мундиалей аргентинцам противостояли немцы. Свои надежды болельщики южноамериканцев связывали с великолепным Лионелем Месси. Но в дополнительное время гол Марио Гётце принес победу сборной Германии, а Аргентине – только третье по счету серебро чемпионатов мира.

Отбор на ЧМ 2018

Прошедший отбор был одним из самых сложных для Аргентины в истории. Команда Хорхе Сампаоли (в прямом смысле слова) в последний момент вскочила на подножку поезда, следовавшего в Россию. Путевка на мундиаль стала возможной благодаря одному человеку – Лионелю Месси, который в одиночку вытащил аргентинцев на чемпионат мира. Решающий поединок "бело-голубые" проводили в Эквадоре. Ничья аргентинцев не устраивала, нужны были три очка. Добыть их было непросто, ведь до этого Аргентина имела в турнирной таблице всего 6 побед в 17 матчах (в том числе и 4 поражения в играх с такими командами как Бразилия, Эквадор, Боливия и Парагвай).

Но для Месси нет ничего невозможного. Даже когда твоя команда пропускает первой. В домашней встрече Эквадор забил уже на первой минуте. Но Лео в этот вечер проводил едва ли не лучший свой матч в футболке сборной. Три гола инопланетянина в течение 50 минут игрового времени и аргентинцы выходят в финальную часть. Да, пощекотали своим болельщикам нервы "бело-голубые", но вышли в число 32 лучших команд планеты вполне справедливо.

Заявка сборной Аргентины на ЧМ 2018

голкиперы – Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Вилли Кабальеро ("Челси", Англия);

защитники – Кристиан Ансальди ("Торино", Италия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Федерико Фасио ("Рома", Италия);

полузащитники – Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Лукас Билья ("Милан", Италия), Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс"), Максимилиано Меза ("Индепендьенте"), Анхель Ди Мария (ПСЖ, Франция), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Джовани Ло Чельсо (ПСЖ, Франция);

нападающие – Лионель Месси ("Барселона", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Гонсало Игуаин ("Ювентус", Италия).

Оптимальный состав: Ромеро – Рохо, Меркадо, Отаменди, Маскерано, Билья, Банега, Ди Мария, Месси, Агуэро, Игуаин.

Ключевые игроки

Аргентина с Лионелем Месси и без него – две разные команды. Сказать, что сборная сильно зависит от нападающего "Барселоны", значит, не сказать ничего. В качестве подтверждения можно привести такую статистику: Месси принял участие в 10 матчах квалификации из 18 – в них "бело-голубые" одержали шесть побед, и 21 очко при разнице мячей 13-6. А в восьми матчах без Лео – одна победа и семь очков при разнице мячей 6-10. Когда волшебника нет на сцене, сборная Аргентины превращается в совершенно обычную команду. Добавим, что именно благодаря хет-трику нападающего "Барселоны" в Эквадоре аргентинцы в принципе едут в Россию.

Ровесник Месси – Серхио Агуэро провел великолепный сезон в "Манчестер Сити" и уже давно созрел для больших побед. У него второй бомбардирский показатель в сборной после Лео. О пользе Агуэро в команде можно говорить часами. То же самое касается и хавбека ПСЖ Анхеля Ди Марии. Четыре года назад именно он, а не Месси, был ключевой фигурой в составе. Анхель стабилен, у него масса отличных качеств, он может взять игру на себя, когда это нужно. А в компании с Месси и Агуэро Ди Мария представляет собой еще более грозную силу.

Главный тренер

Хорхе Сампаоли оказался тем самым пожарным, который пришел спасать Родину в какой-то, совсем уж печальный момент ее существования. Финалисты прошлого мундиаля были в шаге от того, чтобы не попасть в Россию. Но 58-летний Сампаоли все же смог сделать то, что не удавалось его предшественникам в рамках текущего отборочного турнира к чемпионату мира. Как тренер Хорхе прославился уже в зрелые годы, вначале выковывая себе славу в Чили, от клуба до сборной. Затем был период работы с Севильей. Он уже успел сделать в Примере шикарную команду, но тут его позвала Родина, и Сампаоли, будучи страстным патриотом, никак не мог отказать национальной федерации футбола.

Так этот тренер, любящий красивый атакующе-комбинационный стиль игры и оказался на своем текущем месте. Добавим, что в качестве главного тренера Хорхе Сампаоли выиграл Кубок Америки со сборной Чили (2015) и стал тренером года в Южной Америке (также 2015 год).

Перспективы на ЧМ

Задача на турнир для сборной Аргентины только одна – победа на турнире. Лионель Месси в своей карьере выиграл уже все, что только можно на клубном уровне. Не хватает лишь большой победы со сборной, чтобы уже окончательно и бесповоротно встать в один ряд с Диего Марадоной. Так что, все в стане "бело-голубых" будут играть за Лионеля и на Лионеля.

По мнению букмекеров сборная Аргентины — наиболее вероятный претендент на победу в группе D. Ставки на победу южноамериканцев в групповом раунде они принимают с коэффициентом 1,6. В букмекерском рейтинге возможных чемпионов мира аргентинцы занимают высокое пятое место. Их победу букмекеры оценивают как 1:10. Выше сборной Аргентины только команды Бразилии, Германии, Франции и Испании.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Ранее были представлены сборные следующих стран:

Исландия, Хорватия, Перу, Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея, Бельгия, Тунис, Англия, Панама, Польша, Сенегал, Колумбия, Япония