Во Львове будут бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России
Фото инстаграм Lviv Fan Festival
Во Львове в связи с грядущим стартом Евро-2020 начинает работать фан-зона, которая уже сделала резонансное объявление.
Организаторы пообещали бесплатно наливать 100 бокалов пива за каждый гол в ворота сборной России в матче с Бельгией.
Напомним, что игра состоится в субботу в Санкт-Петербурге в 22:00 по московскому времени.
"Пусть вата горит, а пиво себя наливает", - подытожили львовяне.
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