Во Львове будут бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России

Фото инстаграм Lviv Fan Festival

Во Львове в связи с грядущим стартом Евро-2020 начинает работать фан-зона, которая уже сделала резонансное объявление.

Организаторы пообещали бесплатно наливать 100 бокалов пива за каждый гол в ворота сборной России в матче с Бельгией.

Напомним, что игра состоится в субботу в Санкт-Петербурге в 22:00 по московскому времени.

"Пусть вата горит, а пиво себя наливает", - подытожили львовяне.

Не пропустите: Телеведущий Познер: "Конечно, посмотрю, как Россия проиграет Бельгии". | http://soccernews.ru