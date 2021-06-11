Во Львове будут бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России

2 Теги украинабельгия

Во Львове будут бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России

Фото инстаграм Lviv Fan Festival

Во Львове в связи с грядущим стартом Евро-2020 начинает работать фан-зона, которая уже сделала резонансное объявление.

Организаторы пообещали бесплатно наливать 100 бокалов пива за каждый гол в ворота сборной России в матче с Бельгией.

Напомним, что игра состоится в субботу в Санкт-Петербурге в 22:00 по московскому времени.

"Пусть вата горит, а пиво себя наливает", - подытожили львовяне.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Назло бабушке отморозят уши?Дураки)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Себе в убыток - назло соседу.Гениально!Хе-хе...Типична Краiна - тупизм на идиотизме дибилизмом погоняет.Мда ...

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