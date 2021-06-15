Во Львове разыграют 50 сертификатов в сауну за поддержку Финляндии в матче против России

Фото инстаграм Lviv Fan Festival

Во Львове продолжает работу скандальная фан-зона, в которой болельщики могут следить за событиями Евро-2020.

Перед матчем между сборными Бельгии и России (3:0) организаторы обещали бесплатно наливать 100 бокалов пива за каждый гол в ворота россиян.

Новая акция посвящена игре команды Станислава Черчесова с Финляндией. Зрителей, болеющих за финнов, поощрят розыгрышем 50 сертификатов в финскую сауну.

Матч Финляндия - Россия состоится в среду, 16 июня, в 16:00 по московскому времени.

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