Во Львове разыграют 50 сертификатов в сауну за поддержку Финляндии в матче против России
Фото инстаграм Lviv Fan Festival
Во Львове продолжает работу скандальная фан-зона, в которой болельщики могут следить за событиями Евро-2020.
Перед матчем между сборными Бельгии и России (3:0) организаторы обещали бесплатно наливать 100 бокалов пива за каждый гол в ворота россиян.
Новая акция посвящена игре команды Станислава Черчесова с Финляндией. Зрителей, болеющих за финнов, поощрят розыгрышем 50 сертификатов в финскую сауну.
Матч Финляндия - Россия состоится в среду, 16 июня, в 16:00 по московскому времени.
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|Словакия
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