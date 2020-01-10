Во время двух матчей Примеры фанаты скандировали "Зозуля, ты нацист"

1 Теги роман зозуляреал сосьедадвильярреал

Во время двух матчей Примеры фанаты скандировали "Зозуля, ты нацист"

Профессиональная футбольная лига направила в комитет по конкуренции Федерации футбола Испании и комиссию по борьбе с насилием жалобу в связи с оскорблениями нападающего "Альбасете" Романа Зозули. Об этом сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

Напомним, в матче 18-го тура Примеры между "Осасуной" и "Реал Сосьедадом" 400 фанатов скандировали "Зозуля, ты нацист".

Такая же ситуация повторилась с матче 19-го тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" - "Вильярреал".

Напомним, недавно футболист выложил фото в майке с номером 18 на фоне табло со счетом 14:88.

Отметим, что у цифры 18 есть нацисткий подтекст, так как инициалы Адольфа Гитлера (AH) в латинском алфавите по порядковому номеру имеют цифры 1 и 8. Первая буква А, восьмая - H.   

Тоже касается и числа 88, ведь обе первые буквы из приветствия Гитлера восьмые в алфавите.

Не пропустите: Зозуля объяснил свое скандальное фото| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нацист - а что нет?

Ответить

главное

Гендиректор "Аль-Садда" прокомментировал информацию о переговорах "Барселоны" с Хави

Гендиректор "Аль-Садда" прокомментировал информацию о переговорах "Барселоны" с Хави

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов