Во время двух матчей Примеры фанаты скандировали "Зозуля, ты нацист"
Профессиональная футбольная лига направила в комитет по конкуренции Федерации футбола Испании и комиссию по борьбе с насилием жалобу в связи с оскорблениями нападающего "Альбасете" Романа Зозули. Об этом сообщается на официальном сайте Ла Лиги.
Напомним, в матче 18-го тура Примеры между "Осасуной" и "Реал Сосьедадом" 400 фанатов скандировали "Зозуля, ты нацист".
Такая же ситуация повторилась с матче 19-го тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" - "Вильярреал".
Напомним, недавно футболист выложил фото в майке с номером 18 на фоне табло со счетом 14:88.
Отметим, что у цифры 18 есть нацисткий подтекст, так как инициалы Адольфа Гитлера (AH) в латинском алфавите по порядковому номеру имеют цифры 1 и 8. Первая буква А, восьмая - H.
Тоже касается и числа 88, ведь обе первые буквы из приветствия Гитлера восьмые в алфавите.
Не пропустите: Зозуля объяснил свое скандальное фото| http://soccernews.ru
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Во время двух матчей Примеры фанаты скандировали "Зозуля, ты нацист"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11