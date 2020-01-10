Во время двух матчей Примеры фанаты скандировали "Зозуля, ты нацист"

Профессиональная футбольная лига направила в комитет по конкуренции Федерации футбола Испании и комиссию по борьбе с насилием жалобу в связи с оскорблениями нападающего "Альбасете" Романа Зозули. Об этом сообщается на официальном сайте Ла Лиги.



Напомним, в матче 18-го тура Примеры между "Осасуной" и "Реал Сосьедадом" 400 фанатов скандировали "Зозуля, ты нацист".



Такая же ситуация повторилась с матче 19-го тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" - "Вильярреал".

Напомним, недавно футболист выложил фото в майке с номером 18 на фоне табло со счетом 14:88.

Отметим, что у цифры 18 есть нацисткий подтекст, так как инициалы Адольфа Гитлера (AH) в латинском алфавите по порядковому номеру имеют цифры 1 и 8. Первая буква А, восьмая - H.

Тоже касается и числа 88, ведь обе первые буквы из приветствия Гитлера восьмые в алфавите.

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