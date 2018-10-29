Во время Эль Класико Пике призвал болельщиков "Барселоны" прекратить свист в адрес Рамоса

Теги барселонасерхио рамосжерар пикереал мадрид

Во время Эль Класико Пике призвал болельщиков "Барселоны" прекратить свист в адрес РамосаВо время Эль Класико защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике призвал болельщиков своего клуба прекратить свист в адрес капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Этот эпизод попал в поле зрения одного из операторов, работавших на игре:

Напомним, Месси и Суарес отметили победу в Эль Класико. | soccernews.ru

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