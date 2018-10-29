Во время Эль Класико Пике призвал болельщиков "Барселоны" прекратить свист в адрес Рамоса

Во время Эль Класико защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике призвал болельщиков своего клуба прекратить свист в адрес капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Этот эпизод попал в поле зрения одного из операторов, работавших на игре:

Muy buen gesto de Piqué pidiendole a la grada que no insultara a Sergio Ramos. Me recordó a Puyol. pic.twitter.com/SCsjODtQhk — FantasyFCB (@Fantasy_FCB) 28 октября 2018 г.

Напомним, Месси и Суарес отметили победу в Эль Класико. | soccernews.ru