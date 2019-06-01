Во время финального матча Лиги чемпионов на поле выбежала полуголая фанатка

На финальном матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:1; первый тайм) произошел забавный инцидент. На воле выбежала полуголая болельщица.

Главному судье пришлось ненадолго остановить встреча, пока девушку не увели с поля.

На купальнике болельщицы было написано "Vitaly Uncensored" - это название проекта которые специализируются на различных пранках и розыгрышах с привлечением обнаженных/частично обнаженных девушек.



Отметим, что в этой встрече счет был открыт на 1-й минуте. Салах реализовал пенальти.

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