Во время финального матча Лиги чемпионов на поле выбежала полуголая фанатка
На финальном матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:1; первый тайм) произошел забавный инцидент. На воле выбежала полуголая болельщица.
Главному судье пришлось ненадолго остановить встреча, пока девушку не увели с поля.
На купальнике болельщицы было написано "Vitaly Uncensored" - это название проекта которые специализируются на различных пранках и розыгрышах с привлечением обнаженных/частично обнаженных девушек.
#UCLFinal19 #UCLFinal2019 #ChampionsLeague2019 pitch invader ♂️ pic.twitter.com/emV6TuIsG4— george (@george_millwall) 1 июня 2019 г.
Отметим, что в этой встрече счет был открыт на 1-й минуте. Салах реализовал пенальти.
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