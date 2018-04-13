Во время футбольного матча в Сомали прогремел взрыв, погибли пять человек

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Во время футбольного матча в Сомали прогремел взрыв, погибли пять человекКак минимум пять человек стали жертвами взрыва во время футбольного матча в городе Барава на юге Сомали.

На игре между "Эльманом" и "Эс-Уай-Эл" сработало взрывное устройство, которое было заложено на VIP-трибуне.

Пять болельщиков погибли, еще восемь получили травмы. Никто из футболистов не пострадал. 

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