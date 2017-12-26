Во время игр против ПСЖ Перес планирует обсудить возможный трансфер Неймара

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Во время игр против ПСЖ Перес планирует обсудить возможный трансфер НеймараПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует воспользоваться играми своей команды в 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ в интересах клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, босс "сливочных" планирует выйти на контакт с руководством парижан в преддверии игр ЛЧ, чтобы обсудить возможность приобретения форварда соперников Неймара. Склонить ПСЖ к продаже своего ведущего игрока Перес планирует за счет давления на свой клуб со стороны самого бразильца, который, как ожидается, будет готов вернуться в Испанию.

Напомним, Неймар поздравил "Барселону" с победой над "Реалом". | soccernews.ru

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