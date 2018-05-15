Во время интервью Иньесты в Барселоне пострадали 18 человек

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Во время интервью Иньесты в Барселоне пострадали 18 человек

В Барселоне во время интервью полузащитника Андреса Иньесты обрушилась трибуна, сообщает Marca.

По сведениям издания, в результате инцидента пострадали 18 человек. Они были госпитализированы с незначительными повреждениями.

Это произошло на тренировочной арене "Барселоны".

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