Во время интервью Иньесты в Барселоне пострадали 18 человек

В Барселоне во время интервью полузащитника Андреса Иньесты обрушилась трибуна, сообщает Marca.

По сведениям издания, в результате инцидента пострадали 18 человек. Они были госпитализированы с незначительными повреждениями.

Это произошло на тренировочной арене "Барселоны".

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