Во время матча "Бешикташ" - "Бавария" на поле выбежала кошка

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бешикташ" на своем поле принимает "Баварию" (1:2, второй тайм).

Во второй половине матч был прерван на несколько минут, так как на поле выбежала кошка. Впрочем сотрудники стадиона быстро вывели животное с поля и матч был возобновлен.

Фото: Кошки тоже любят футбол.

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