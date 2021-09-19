Во время матча чемпионата Украины произошла массовая драка фанатов
Фото: твиттер "Динамо"
Футбольный комментатор Виталий Волочай рассказал о драке фанатов на игре УПЛ "Динамо" Киев - "Александрия" (1:0).
"Игра началась, все было окей, зажгли файеры, трибуны скандировали "Динамо". Прекрасная погода, дети с раскрытыми ртами смотрели на поле. До десятой минуты. Потому что в этот момент представителям многоуважаемых ультрас "Динамо" не понравилось, что с соседнего сектора им сделали замечания по поводу вонючести файеров. И 10-15, а через минуты еще столько же людей с этого сектора перелезли на соседний и толпой начали ногами, руками бить двух-трех людей, которые там сидели.
Потом они понеслись дальше. К ним подтянулись еще десять друзей. И они дальше месили уже лежачих людей. На крики и просьбы соседей по сектору они никак не реагировали. Они просто толпой калечили трех болельщиков. Как только появилась полиция, эти воины убежали как мыши в разные стороны, однако через несколько минут они снова полезли кого-то бить", - написал Волочай в фейсбуке.
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