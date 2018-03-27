Во время матча Португалии и Нидерландов на поле выбежал болельщик и поцеловал Роналду

В товарищеской встрече между сборными Португалии и Нидерландов произошел весьма курьезный случай.

В один из моментов на поле выбежал болельщик и поцеловал нападающего португальцев Криштиану Роналду.

Отметим, что Криштиану Роналду был заменён на 68-й минуте. Игра завершилась победой нидерландцев со счетом 3:0.

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