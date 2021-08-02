Во время матча РПЛ на поле появилась змея (фото)
Фото: кадр из трансляции телеканала "Матч Премьер".
Во время матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и "Сочи" на поле внезапно появилась змея.
В результате появления рептилии никто не пострадал. Сотрудники стадиона поймали змею с помощью садовых вил и вынесли ее с поля.
Матч "Ахмат" - "Сочи" проходил в Грозном на поле стадиона "Ахмат-Арена". Гости открыли счет в середине первого тайма благодаря автоголу Даниила Уткина. На 59-й минуте преимущество "Сочи" увеличил Марко Дуганджич.
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