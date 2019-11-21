Во время матча Сан-Марино - Россия Дзюбу оскорбляли болельщики двух клубов

Стало известно, фанаты каких клубов выкрикивали оскорбления в адрес капитана сборной России Артёма Дзюбы во время матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.

По информации телеграм-канала "Мутко против", скандировали "Дзюба, Дзюба, иди ## ### (куда подальше)" болельщики "Спартака" и "Зенита".

Фанаты "красно-белых" давно обижены на воспитанника клуба, а вот поведение поклонников "сине-бело-голубых" оказалось неожиданностью.

Оказывается, Дзюба стал "своим" далеко не для всех болельщиков "Зенита", несмотря на четыре с половиной года в команде.

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