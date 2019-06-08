Во время матча сборной Испании в дом Мораты проникли вооруженные воры

Теги альваро моратаиспанияфарерские острова

Во время матча сборной Испании в дом Мораты проникли вооруженные воры

Во время матча сборной Испании с Фарерскими островами в рамках отборочного этапа Евро-2020 в дом Альваро Мораты проникли преступники. Об этом сообщает Marca.

В момент, когда нападавшие забирались в дом, в нем находилась вся семья футболиста. Воры похитили предметы, общая стоимость которых пока неизвестна. Нападавшие были вооружены. Никто не пострадал.

Полиция быстро прибыла на место, однако задержать грабителей не удалось.

Напомним, матч сборной Испании с Фарерскими островами закончился в пользу хозяев (4:1).

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