Во время матча "Зенит" - "Спартак" глушат кричалки про Дзюбу

В матче 18-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" болельщики гостей оскорбляют нападающего петербургской команды Артема Дзюбы. В ответ на это сотрудники стадионе "Газпром Арена" включают специальные глушилки.

На 21-й минуте "Зенит" открыл счет, Дзюба принял участие в голевой атаке.

Напомним, что фанаты "красно-белых" оскорбляли Дзюбу во время матча 17-го тура чемпионата России с "Уралом" (0:0). До этого оскорбления в адрес футболиста звучали на матчи отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино - Россия - 0:5.

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