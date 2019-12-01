Во время матча "Зенит" - "Спартак" глушат кричалки про Дзюбу

Теги зенит санкт-петербургспартак москваартём дзюба

Во время матча "Зенит" - "Спартак" глушат кричалки про Дзюбу

В матче 18-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" болельщики гостей оскорбляют нападающего петербургской команды Артема Дзюбы. В ответ на это сотрудники стадионе "Газпром Арена" включают специальные глушилки.

На 21-й минуте "Зенит" открыл счет, Дзюба принял участие в голевой атаке.

Напомним, что фанаты "красно-белых" оскорбляли Дзюбу во время матча 17-го тура чемпионата России с "Уралом" (0:0). До этого оскорбления в адрес футболиста звучали на матчи отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино - Россия - 0:5.  

Не пропустите: В Санкт-Петербурге задержаны оскорблявшие Дзюбу фанаты "Спартака". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" в меньшинстве победил "Спартак" в матче РПЛ

"Зенит" в меньшинстве победил "Спартак" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 33
4 Краснодар Краснодар 17 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Уфа Уфа 18 22
8 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
9 Урал Урал 18 21
10 Ахмат Ахмат 18 19
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов