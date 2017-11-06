Во время паузы на игры сборных Роналду намерен поработать над своей физической формой

Теги реал мадридкриштиану роналду

Во время паузы на игры сборных Роналду намерен поработать над своей физической формойВо время паузы на игры сборных ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен поработать над своей физической формой.

Как информирует Diario Gol, португалец, который пропустит ближайшие товарищеские матчи своей национальной команды против США и Саудовской Аравии, планирует позаниматься под присмотром нанятого им специалиста, чтобы вернуть былые кондиции, которые помогли ему феерично провести прошлый сезон.

Напомним, Паредес выбрал между Месси и Роналду. | soccernews.ru

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