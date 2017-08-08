Во время подготовки к матчу с "Манчестер Юнайтед" Роналду отбивал мячи своей "пятой точкой"

Теги криштиану роналду

Во время подготовки к матчу с "Манчестер Юнайтед" Роналду отбивал мячи своей "пятой точкой"Во время подготовки к матчу за Суперкубок УЕФА против английского "Манчестер Юнайтед" форвард мадридского "Реал" Криштиану Роналду отбивал мячи своей "пятой точкой".

Напомним, Перес исключил продажу Роналду. | soccernews.ru

комментарии
GGWP

Вы ещё напишите каким говном он срёт, пиздец, лижбы хуйню всякую написать.

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Пьянь

По говну это к коню, он в этом спец.

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