Во время подготовки к матчу с "Манчестер Юнайтед" Роналду отбивал мячи своей "пятой точкой"

Во время подготовки к матчу за Суперкубок УЕФА против английского "Манчестер Юнайтед" форвард мадридского "Реал" Криштиану Роналду отбивал мячи своей "пятой точкой".

Напомним, Перес исключил продажу Роналду. | soccernews.ru