Во время посещения тренировки "Барселоны" Неймар спрашивал, можно ли ему будет вернуться в команду

Издание sport.es опубликовало интересную деталь визита вингера французского ПСЖ Неймара на тренировку своей бывшей команды каталонской "Барселоны".

Так, по сведениям издания, бразилец спрашивал у своих экс-партнеров по клубу, можно ли ему будет вернуться в команду. При этом было подчеркнуто, что вопрос был задан Неймаром в ироничной форме, однако при этом его поведение явно указывало на то, что он недоволен своей жизнью в Париже.

Напомним, Рамос будет рад увидеть Неймара в "Реале". | soccernews.ru