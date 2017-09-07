Во время своей работы в "Тоттенхэме" Виллаш-Боаш отказался от приобретения Обамеянга и Иско

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Во время своей работы в "Тоттенхэме" Виллаш-Боаш отказался от приобретения Обамеянга и ИскоВо время своей работы в лондонском "Тоттенхэме" Андре Виллаш-Боаш отказался от покупки нынешнего форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга и полузащитника мадридского "Реала" Иско.

Как информирует The Sun, в 2012-м году "шпорам" поступило предложение о приобретении тогда еще нападающего французского "Сент-Этьена" и хавбека испанской "Малаги", однако тогдашний наставник команды посчитал, что футболисты не смогут усилить игру "лилейно-белых".

Напомним, Иско высказался о своем желании играть за "Реал". | soccernews.ru

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