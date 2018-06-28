Во всеоружии: Фернандес рассказал о готовности сборной России к матчу с Испанией



Защитник сборной России Марио Фернандес рассказал о подготовке команды к матчу игре 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 с Испанией.

"Против Испании ничего не изменится. Мы хорошо играем, несмотря на поражение от Уругвая 0:3. Мы рассчитываем и дальше показывать хорошую игру.

У нас была отличная подготовка. Сначала мы занимались в Австрии, потом продолжили работу в Москве. К матчу с Испанией мы подходим во всеоружии", - приводят слова Фернандеса российские СМИ.

Матч Испания - Россия состоится 1 июля и начнется в 17:00 мск.

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