Во всеоружии: Фернандес рассказал о готовности сборной России к матчу с Испанией

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Во всеоружии: Фернандес рассказал о готовности сборной России к матчу с Испанией
Защитник сборной России Марио Фернандес рассказал о подготовке команды к матчу игре 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 с Испанией.

"Против Испании ничего не изменится. Мы хорошо играем, несмотря на поражение от Уругвая 0:3. Мы рассчитываем и дальше показывать хорошую игру.

У нас была отличная подготовка. Сначала мы занимались в Австрии, потом продолжили работу в Москве. К матчу с Испанией мы подходим во всеоружии", - приводят слова Фернандеса российские СМИ.

Матч Испания - Россия состоится 1 июля и начнется в 17:00 мск.

Не пропустите: Сборная России определилась с цветом формы на матч с Испанией. | http://soccernews.ru

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