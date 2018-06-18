Во вторник "Арсенал" объявит о подписании нового вратаря

Теги байер леверкузенарсенал лондонбернд лено

Во вторник "Арсенал" объявит о подписании нового вратаряУже завтра лондонский "Арсенал" объявит о подписании голкипера леверкузенского "Байера" Бернда Лено.

Как информирует Sport Bild, трансфер 26-летнего вратаря обойдется "канонирам" в 20-25 миллионов евро. С ним будет подписан долгосрочный контракт.

В завершившемся сезоне Лено пропустил 49 мячей в 38 матчах за "Байер".

Напомним, Уилшер принял решение по своему будущему. | soccernews.ru

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