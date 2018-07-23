Во вторник ФИФА назовет кандидатов на звание лучшего игрока сезона 2017/2018

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Во вторник ФИФА назовет кандидатов на звание лучшего игрока сезона 2017/2018Во вторник ФИФА назовет десять кандидатов на звание лучшего игрока сезона 2017/2018, информирует El Mundo Deportivo.

Имена претендентов на выигрыш престижной награды должны были объявить сегодня, но в Международной федерации футбола приняли решение перенести эту процедуру. Также завтра будут объявлены кандидаты на звание лучшей футболистки и лучших тренеров мужских и женских команд.

Напомним, читатели Sportbible назвали Месси лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru

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6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
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