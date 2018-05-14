Во вторник Манчини подпишет двухлетний контракт с Итальянской федерацией футбола
Завтра главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини, соглашение которого с российским клубом будет расторгнуто сегодня, подпишет контракт с Итальянской федерацией футбола.
Как информирует Sky Sports, стороны уже достигли принципиальной договоренности о будущем сотрудничестве. Возглавлять сборную Италии 53-летний специалист будет в течение ближайших двух лет - до завершения Чемпионата Европы 2020-го года.
Напомним, Канчельскис оценил работу Манчини в "Зените". | soccernews.ru
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