Во вторник Месси и еще три ключевых игрока "Барселоны" выйдут из отпуска
Завтра ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси выйдет из отпуска, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, во вторник 31-летний нападающий вместе со своими партнерами по команде Жорди Альбой, Жераром Пике и Серхио Бускетсом пройдут традиционное медицинское обследование, после чего они начнут подготовку к новому сезону под руководством тренеров по физической подготовке.
Напомним, руководство "Барселоны" обсудило с Дембеле его будущее. | soccernews.ru
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