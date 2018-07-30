Во вторник Месси и еще три ключевых игрока "Барселоны" выйдут из отпуска

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Во вторник Месси и еще три ключевых игрока "Барселоны" выйдут из отпускаЗавтра ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси выйдет из отпуска, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, во вторник 31-летний нападающий вместе со своими партнерами по команде Жорди Альбой, Жераром Пике и Серхио Бускетсом пройдут традиционное медицинское обследование, после чего они начнут подготовку к новому сезону под руководством тренеров по физической подготовке.

Напомним,  руководство "Барселоны" обсудило с Дембеле его будущее. | soccernews.ru

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