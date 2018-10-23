Во вторник состоится прощание Карерры с игроками "Спартака"

Теги массимо каррераспартак москва

Во вторник состоится прощание Карерры с игроками "Спартака"Сегодня состоится прощание бывшего главного тренера московского "Спартака" Массимо Карерры с игроками "красно-белых".

Как информирует Спорт24, итальянский специалист посетит вторничную тренировку своей бывшей команды, чтобы пожелать ее футболистам успеха в будущем и попрощаться с ними.

Каррера возглавил "Спартак" летом 2016-го года. За два года работы с командой он выиграл чемпионат России и суперкубок страны. Его преемником на временной основе стал Рауль Рианчо.

Напомним,  Каррера не ответил на слова благодарности только одному игроку "Спартака". | soccernews.ru

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