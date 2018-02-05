Во вторник УЕФА примет решение об участии Карвахаля в матче с ПСЖ

Во вторник УЕФА примет решение об участии защитника "Реала" Дани Карвахаля в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

Как сообщает El Mundo Deportivo, дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос о дисквалификации правого фулбека "сливочных".

Напомним, что Карвахаль в матче пятого группового этапа ЛЧ с АПОЭЛ получил предупреждение, которое позволило ему "обнулиться" перед плей-офф турнира, что вызвало подозрение в УЕФА.

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