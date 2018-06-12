Во вторник УЕФА вынесет свой вердикт по делу ПСЖ

Сегодня УЕФА вынесет свой вердикт по делу ПСЖ о его возможном несоответствии правилу финансового Fair Play.

Так, парижане вполне могут как быть отстраненными от участия в Лиге Чемпионов на следующий сезон, так и быть оштрафованы на "кругленькую сумму", что видится более реальным вариантом развития событий. Наказание чемпион Франции может понести за предоставленную УЕФА не достоверную информацию о своих спонсорских контрактах. Предполагается, что ПСЖ намеренно завысил суммы своих соглашений с партнерами, дабы избежать дисбаланса бюджета из-за высоких трат на трансферы прошлым летом.

Напомним, ПСЖ готовит предложение по лидеру "Тоттенхэма". | soccernews.ru