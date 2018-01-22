Во втором контрольном матче на сборе в ОАЭ "Спартак" уступил "Астане"

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Во втором контрольном матче на сборе в ОАЭ "Спартак" уступил "Астане"В своем втором контрольном матче на сборе в ОАЭ московский "Спартак" уступил казахстанской "Астане".

"Спартак" - "Астана" - 2:3

Голы: Станоевич, 19 - 0:1, Томасов, 33 - 0:2, Деспотович, 75 - 0:3, Промес, 79 - 1:3 (пенальти), Роша, 89 - 2:3.

"Спартак": Ребров (Максименко, 65), Ещенко (Рассказов, 65), Кутепов, Боккетти (Петкович, 46), Комбаров, Фернандо (Пашалич, 46), Глушаков (Роша, 65), Мельгарехо (Зобнин, 46), Попов (Самедов, 46), Промес (Бакаев, 81), Адриано (Зе Луиш, 46).

Напомним, "Спартак" нацелился на защитника "Арсенала". | soccernews.ru

комментарии
Ignashkinjazz

Позор! Спартак проигрывает Югославии, два гола забивают сербы, а третий - хорват. А ведь К/Б играли со всеми своими звёздами.Ещё раз ПОЗОР!!!

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Пьянь

Да это товарняк. Не парься.

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