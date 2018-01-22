Во втором контрольном матче на сборе в ОАЭ "Спартак" уступил "Астане"
В своем втором контрольном матче на сборе в ОАЭ московский "Спартак" уступил казахстанской "Астане".
"Спартак" - "Астана" - 2:3
Голы: Станоевич, 19 - 0:1, Томасов, 33 - 0:2, Деспотович, 75 - 0:3, Промес, 79 - 1:3 (пенальти), Роша, 89 - 2:3.
"Спартак": Ребров (Максименко, 65), Ещенко (Рассказов, 65), Кутепов, Боккетти (Петкович, 46), Комбаров, Фернандо (Пашалич, 46), Глушаков (Роша, 65), Мельгарехо (Зобнин, 46), Попов (Самедов, 46), Промес (Бакаев, 81), Адриано (Зе Луиш, 46).
Напомним, "Спартак" нацелился на защитника "Арсенала". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Неймар может пропустить ближайший матч из-за обиды на фанатов ПСЖ
-
"Ньюкасл" близок к подписанию вингера "Челси"
-
Турнир прогнозов: итоги 30 тура
-
Итоги и символическая сборная 24-го тура АПЛ
-
Линекер: "У меня нет слов, чтобы описать, насколько хорош Месси"
-
"Спартак" нацелился на защитника "Нюрнберга"
-
Зидан: "Не знаю, как будем играть против ПСЖ"
-
На Деулофеу претендуют четыре итальянских топ-клуба
-
Месси лидирует сразу по десяти индивидуальным показателям в текущем розыгрыше Ла Лиги
-
Перес готов повысить оклад Роналду при одном условии
-
Форвард "Интера" желает перебраться в "Зенит"
-
Летом "Реал" планирует приобрести двух вратарей
-
Фото окровавленного Роналду после получения им травмы в игре с "Депортиво"
-
"Реал" готов потратить на подписание Кейна 450 миллионов евро
-
Кучук: "Мануэл Фернандеш потянул бы итальянский чемпионат"
-
"Барселона" больше не будет делать приобретений в январе
-
Неймар готов перейти в "Реал" и хочет, чтобы королевский клуб подписал еще двух звездных игроков
-
Венгер прокомментировал переговоры по Обамеянгу
-
Хавбек "Сампдории" близок к переходу в "Спартак"
-
Коутиньо готов дебютировать за "Барселону"