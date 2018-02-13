Во втором матче за день тульский "Арсенал" уступил белорусскому "Торпедо-БелАЗ"

Тульский "Арсенал" сыграл свою вторую контрольную встречу против белорусского "Торпедо-БелАЗ" за день. На этот раз "канониры" уступили сопернику.

"Арсенал" - "Торпедо-БелАЗ" - 2:3

Голы: Павловец, 34 - 0:1, Долгов, 53 - 0:2, Кангва, 54 - 1:2, Котляров, 70 - 1:3, Кангва, 80 - 2:3.

Напомним, несколькими часами ранее "Арсенал" обыграл "Торпедо-БелАЗ". | soccernews.ru