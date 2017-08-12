Во втором туре "Халл Сити" Слуцкого сыграет против аутсайдера Чемпионшипа

"Халл Сити" – "Бертон Альбион"

Стадион: "Кей Си" (Кингстон-апон-Халл)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Даррен Инглэнд

В насыщенной субботней программе второго утра Чемпионшипа особняком для российского болельщика стоит матч между "Халл Сити" и "Бертон Альбион". "Тигры" под проводом отечественного специалиста Леонида Слуцкого на родном поле протестируют одного из главных аутсайдеров лиги. Первый официальный поединок в Англии можно смело считать удачным для "янтарно-черных", потому как была расписана мировая с "Астон Виллой" в Бирмингеме. Первый тайм команда Слуцкого провалила, а вот во втором всех удивила своей содержательной игрой и боевым настроем, за что и была вознаграждена одним зачетным баллом.

На бумаге разрыв в силе и статусе этих двух команд просто колоссальный. "Пивовары" в прошлом сезоне едва удержались во второй по силе и престижу лиге, заняв всего лишь 20 место. "Халл" же был понижен в классе из Премьер-Лиги, хоть и запомнился всем, как достаточно стойкий и симпатичный коллектив. В текущее межсезонье кадровый состав "тигров" значительно поскромнел, большую часть ведущих футболистов довелось продать, а еще часть арендованных игроков вернулась в расположения своих клубов.

В отличии от "янтарно-черных" подопечные Найджела Клафа провели уже два матча в нынешнем сезоне. На неделе "Бертон" переиграл "Олдхэм" в Кубке лиги со счетом 3:2, но до этого скромный клуб из одноименного городка минимально уступил "Кардиффу". Перед встречей "Халл" продолжает испытывать определенные кадровые трудности. По причине травмы выпал целый ряд исполнителей, таких как Дэвид Маршалл, Эвандро, Кевин Стюарт, Уилл Кин. Ну и по-прежнему после тяжелой травмы восстанавливается полузащитник Райан Мейсон. "Пивоварам" же точно не помогут дисквалифицированный Бен Тернер и нездоровые Лиам Бойс и Том Флэнэган.

Интересные факты противостояния "Халл Сити" и "Бертона":

Удивительно, но "Халл Сити" и "Бертон Альбион" ни разу в истории не играли друг против друга.

Наивысшим достижением "пивоваров" за 67-летнюю историю существования клуба является выход в Чемпионшип со второго места 2015/2016.

Ориентировочные составы на игру:

Халл Сити: Макгрегор, Айна, Доусон, Хектор, Кларк, Клукас, Хенриксен, Боуэн, Кэмпбелл, Гросицки, Эрнандес

Бертон: Байуотер, Моусиньо, Макфадзин, Бакстон, Уорнок, Сорделл, Лунд, Мерфи, Ирвайн, Дайер, Акинс

Прогноз на матч "Халл Сити" – "Бертон":

Несмотря на всю непредсказуемость Чемпионшипа "Халл Сити" просто обязан побеждать "Бертон". Уж слишком велика разница в классе. Так же считают и букмекеры, которые на выигрыш "тигров" выставляют коэффициент 1.6. Виктория "черно-желтых" в среднем равняется 6.0.

Богдан Архипенко

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