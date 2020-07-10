Во второй раз в истории в матче РПЛ приняли участие шесть воспитанников "Краснодара"

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Во второй раз в истории в матче РПЛ приняли участие шесть воспитанников "Краснодара"

В матче 27-го тура РПЛ между "Рубином" и "Краснодаром" сыграли шесть воспитанников "быков".

В составе южан на поле вышли Матвей СафоновДаниил УткинМагомед-Шапи Сулейманов, Илья Воротников и Никита Сергеев, у казанцев - Иван Игнатьев.

Подобное произошло во второй раз в истории российской Премьер-лиги. Впервые такое случилось 1 марта в поединке кубанской команды против "Уфы".

Напомним, что "Рубин" победил "Краснодар" со счётом 1:0.

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