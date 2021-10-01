Водитель не смог заправить новый Bentley Роналду из-за топливного кризиса в Англии

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Водитель не смог заправить новый Bentley Роналду из-за топливного кризиса в Англии

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пока не сможет ездить на недавно купленном автомобиле Bentley Flying Spur стоимостью около 300 тысяч евро.

По информации The Sun, машину звёздного португальца не удалось заправить из-за проблем с поставками топлива в Англии.

Личный водитель футболиста провёл на АЗС около семи часов, однако бензина так и не дождался.

После возвращения в "МЮ" в конце августа 36-летний Роналду забил 5 голов в 5 матчах.

Не пропустите: Роналду: "Я вернулся, потому что очень скучал по "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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