Водитель Соловчук: "Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как бы живым остаться"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринкраснодарпавел мамаев

Водитель Соловчук: "Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как бы живым остаться"

Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук выступил в суде с показаниями против полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Я хотел уже уезжать, как рядом с машиной разбился стеклянный предмет, и осколки полетели в машину. Вышел посмотреть, в это время уже двигались Мамаев и Кокорин. Вроде еще Протасовицкий. Спросил, кто бросил бутылку. Кокорин ответил, что он. Спросил, зачем. Начались угрозы, оскорбления. Ребята спрашивали, почему я назвал кого-то из них петухом. Я не понимал, о чем они говорят, всячески старался сгладить конфликт.

От них запах алкоголя исходил. Мамаев взял меня за лицо, за подбородок. Они стояли в обнимку. Я попытался рукой убрать его руку от лица, они вдвоем отшатнулись от меня. Мамаев протянул руку к лицу, оттолкнул меня и начал наносить удары. 

У меня было сотрясение, сломан нос, кровоподтеки по всему лицу. Нос сломался после удара Павла Мамаева. Когда меня подняли, я стоял, наклонившись вперед, вытирал лицо, как увидел, что Мамаев бежит, замахивается и бьет меня ногой по лицу. После этого из носа пошла кровь, я услышал хруст. Понял, что у меня сломан нос. Дальше у меня потемнело в глазах, я зашатался. Наносились удары еще, кажется, Пашей, еще раз ногой. Младший Кокорин тоже ногой наносил удары в область туловища.

Пока я лежал, меня все били. Потом меня повели к машине, в какой-то момент Протасовицкий остановил меня, развёл руки в стороны и нанес ещё два удара в лицо. Я ничего не мог говорить в этот момент, у меня хлестала кровь, в горле пересохло. Идешь и думаешь, как живым остаться", - приводят слова Соловчука российские СМИ.

Напомним, что инцидент произошел утром 8 октября 2018 года в Москве на стоянке. В результате инцидента Соловчук был госпитализирован и провел в больнице четыре дня. После избиения Кокорины, Мамаев и Протасовицкий отправились в кофейню "Кофеманию". Там они устроили конфликт с чиновником Денисом Паком, которому Кокорин нанес удар стулом. Также в результате их действий пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

Изначально обвиняемых арестовали на два месяца. Затем приговор еще дважды продлевался на этот же срок. В данный момент они содержатся в СИЗО "Бутырка".

Не пропустите: Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервано. Объявлена срочная эвакуация из здания суда. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервано. Объявлена срочная эвакуация из здания суда

Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервано. Объявлена срочная эвакуация из здания суда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 45
2 Краснодар Краснодар 22 41
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 40
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 39
5 Спартак Москва Спартак Москва 22 36
6 Ростов Ростов 22 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 31
8 Ахмат Ахмат 22 30
9 Рубин Рубин 22 30
10 Оренбург Оренбург 22 29
11 Урал Урал 22 26
12 Динамо Москва Динамо Москва 22 24
13 Крылья Советов Крылья Советов 22 24
14 Уфа Уфа 22 20
15 Анжи Анжи 22 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов