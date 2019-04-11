Водитель Соловчук: "Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как бы живым остаться"
Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук выступил в суде с показаниями против полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"Я хотел уже уезжать, как рядом с машиной разбился стеклянный предмет, и осколки полетели в машину. Вышел посмотреть, в это время уже двигались Мамаев и Кокорин. Вроде еще Протасовицкий. Спросил, кто бросил бутылку. Кокорин ответил, что он. Спросил, зачем. Начались угрозы, оскорбления. Ребята спрашивали, почему я назвал кого-то из них петухом. Я не понимал, о чем они говорят, всячески старался сгладить конфликт.
От них запах алкоголя исходил. Мамаев взял меня за лицо, за подбородок. Они стояли в обнимку. Я попытался рукой убрать его руку от лица, они вдвоем отшатнулись от меня. Мамаев протянул руку к лицу, оттолкнул меня и начал наносить удары.
У меня было сотрясение, сломан нос, кровоподтеки по всему лицу. Нос сломался после удара Павла Мамаева. Когда меня подняли, я стоял, наклонившись вперед, вытирал лицо, как увидел, что Мамаев бежит, замахивается и бьет меня ногой по лицу. После этого из носа пошла кровь, я услышал хруст. Понял, что у меня сломан нос. Дальше у меня потемнело в глазах, я зашатался. Наносились удары еще, кажется, Пашей, еще раз ногой. Младший Кокорин тоже ногой наносил удары в область туловища.
Пока я лежал, меня все били. Потом меня повели к машине, в какой-то момент Протасовицкий остановил меня, развёл руки в стороны и нанес ещё два удара в лицо. Я ничего не мог говорить в этот момент, у меня хлестала кровь, в горле пересохло. Идешь и думаешь, как живым остаться", - приводят слова Соловчука российские СМИ.
Напомним, что инцидент произошел утром 8 октября 2018 года в Москве на стоянке. В результате инцидента Соловчук был госпитализирован и провел в больнице четыре дня. После избиения Кокорины, Мамаев и Протасовицкий отправились в кофейню "Кофеманию". Там они устроили конфликт с чиновником Денисом Паком, которому Кокорин нанес удар стулом. Также в результате их действий пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
Изначально обвиняемых арестовали на два месяца. Затем приговор еще дважды продлевался на этот же срок. В данный момент они содержатся в СИЗО "Бутырка".
Не пропустите: Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервано. Объявлена срочная эвакуация из здания суда. | http://soccernews.ru
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