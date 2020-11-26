"Водка была просто основным продуктом". Экс-игрок "Реала" рассказал о своей карьере в России
Бывший полузащитник мадридского "Реала" и владикавказской "Алании" Ройстон Дренте поделился воспоминаниями о период своих выступлений за российский клуб.
"Порой мы выпивали. Такое случалось. Основным продуктом была водка. С этим не было проблем. Водка была даже в клубном автобусе. Это Россия. Понимаете, да?" – приводит слова Дренте Rijnmond.
Дренте выступал за "Аланию" в сезоне-2012/13. В составе владикавказского клуба он провел шесть матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также он играл за "Фейеноорд", "Реал", "Эркулес", "Эвертон", "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Кайсери Эрджиесспор", "Бани Яс", "Спарту" и "Козаккен Бойз". За сборную Нидерландов сыграл 1 матч.
Не пропустите: Дренте вошел в число худших трансферов в истории "Реала". | http://soccernews.ru
главное
-
Советник Федуна прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к перуанцу Акино
-
Кандидат в президенты "Барселоны" предложил переименовать клубный стадион в честь Месси
-
Мурило может продолжить карьеру в Серии А или Примере
-
На церемонии прощания с Марадоной присутствовал президент Аргентины
-
Адвокат Марадоны намерен расследовать обстоятельства его смерти
Лента новостей
-
Антонио Конте высказался о возможном увольнении из "Интера"
-
Один из кандидатов в президенты "Барселоны" хочет вернуть Неймара
-
"Арсенал" определил еще две трансферные цели, кроме Эриксена
-
Советник Федуна прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к перуанцу Акино
-
Кандидат в президенты "Барселоны" предложил переименовать клубный стадион в честь Месси
-
"Водка была просто основным продуктом". Экс-игрок "Реала" рассказал о своей карьере в России
-
Гол Дзадзы вывел "Торино" в 1/8 финала Кубка Италии
-
"Севилья" на длительный срок лишилась Эскудеро, травмировавшегося в матче с "Краснодаром"
-
Геркус отреагировал на возможный уход Газизова из "Спартака"
-
ФИФА приспустила флаги у штаб-квартиры в связи со смертью Марадоны
-
Зюганов: "Марадона смело обличал алчную сущность капиталистического мира"
-
Мурило может продолжить карьеру в Серии А или Примере
-
На церемонии прощания с Марадоной присутствовал президент Аргентины
-
Тарасов с женой посетили стендап комика Нурлана Сабурова
-
"Спартак" не собирается расставаться с Газизовым
-
Уткин уверен, что Черчесов не покинет сборную России в ближайшее время
-
"Интер" оштрафует Видаля за поведение в матче с "Реалом"
-
Адвокат Марадоны намерен расследовать обстоятельства его смерти
-
Superdeporte.es: Черышев пропустил тренировку "Валенсии" из-за коронавируса
-
Орлов высказался о смерти Марадоны