"Водка была просто основным продуктом". Экс-игрок "Реала" рассказал о своей карьере в России

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и владикавказской "Алании" Ройстон Дренте поделился воспоминаниями о период своих выступлений за российский клуб.

"Порой мы выпивали. Такое случалось. Основным продуктом была водка. С этим не было проблем. Водка была даже в клубном автобусе. Это Россия. Понимаете, да?" – приводит слова Дренте Rijnmond.

Дренте выступал за "Аланию" в сезоне-2012/13. В составе владикавказского клуба он провел шесть матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также он играл за "Фейеноорд", "Реал", "Эркулес", "Эвертон", "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Кайсери Эрджиесспор", "Бани Яс", "Спарту" и "Козаккен Бойз". За сборную Нидерландов сыграл 1 матч.

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