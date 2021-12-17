"Водку не пробовал": Малком рассказал о предпочтениях в русской кухне

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Вингер питерского "Зенита" Малком ответил на вопросы о своём знакомстве с блюдами русской кухни.

"Я ничего не знал о русской кухне до переезда сюда, слышал только о бефстроганове. Но в Бразилии его тоже много где готовят, поэтому не знаю, считать ли его типично русским блюдом. Конечно, кухни двух стран отличаются друг от друга. Например, в Бразилии совершенно непопулярны супы, я их не очень люблю.

Хотя пробовал этот ваш красный суп, как его называют? Да, борщ! Вот он мне очень по душе. Крепкие напитки? Нет, никогда не пробовал ни водку, ни кашасу. Если есть повод, мне нравится только джин", - цитирует Малкома "Р-Спорт".

Бразилец выступает за "Зенит" с лета 2019 года. В его активе 10 голов и 14 ассистов в 60 матчах.

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