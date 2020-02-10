Voetbal Primeur: "Ювентус" хочет вернуть Аллегри
Руководство "Ювентуса" рассматривает вариант с возвращением Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Об этом сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на La Repubblica.
По информации издания, нынешний наставник Маурицио Сарри может быть уволен из-за последних результатов команды. Президент клуба сомневается в итальянце.
Кроме того, некоторые футболисты выступают за то, чтобы клуб вернул экс-тренера Массимилиано Аллегри, который на данный момент без работы.
"Ювентус" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15