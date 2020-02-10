Voetbal Primeur: "Ювентус" хочет вернуть Аллегри

Руководство "Ювентуса" рассматривает вариант с возвращением Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Об этом сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на La Repubblica.



По информации издания, нынешний наставник Маурицио Сарри может быть уволен из-за последних результатов команды. Президент клуба сомневается в итальянце.



Кроме того, некоторые футболисты выступают за то, чтобы клуб вернул экс-тренера Массимилиано Аллегри, который на данный момент без работы.

"Ювентус" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

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